Сегодня в Татарстане будет переменная облачность и туман
В Татарстане сегодня ожидается облачная погода, утром с прояснениями. В отдельных районах будет метель, гололед, передает Гидрометцентр Татарстана.
Утром местами возможен туман. Ветер юго-восточный, южный умеренный. Минимальная температура утром составит -8..-13 градусов, днем диапазон температур составит -2..-7 градусов. На дорогах гололедица.
В Казани температура воздуха днем составит от -3 до -5 градусов.
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