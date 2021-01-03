Новости общества

08:32 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Сегодня в Татарстане будет переменная облачность и туман

06:22, 03.01.2021
Сегодня в Татарстане будет переменная облачность и туман
Фото: kzn.ru

В Татарстане сегодня ожидается облачная погода, утром с прояснениями. В отдельных районах будет метель, гололед, передает Гидрометцентр Татарстана.

Утром местами возможен туман. Ветер юго-восточный, южный умеренный. Минимальная температура утром составит -8..-13 градусов, днем диапазон температур составит -2..-7 градусов. На дорогах гололедица.

В Казани температура воздуха днем составит от -3 до -5 градусов.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем