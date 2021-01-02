В свой день рождения умер известный татарский писатель Ахат Гаффар

Стало известно о смерти известного татарского писателя и драматурга Ахата Гаффара. Он умер в свой день рождения, вчера ему исполнилось 72 года.

Точные причины смерти литератора будут известны после вскрытия.

Ахат Гаффар являлся автором повестей «Песнь Кашана», «Колыбель», «Мелодии весен», «Жизнь осталась впереди». Он написал пьесы «Завтра буду твоим сыном», «Время ягод не вернуть», «И в старости, и в молодости», посвящал свои произведения Габдулле Тукаю, Мусе Джалилю, Муллануру Вахитову.

Ольга Плешкова