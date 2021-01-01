Анонсированы все мэйджоры 2021 года по Dota 2 и правила отбора

Компания-разработчик и оператор турниров Valve анонсировала расписание всех основных турниров по Dota 2. Сезон Dota Pro Circuit будет состоять из двух мейджоров и двух региональных турниров, каждый из которых длится шесть недель.

Расписание Dota Pro Circuit 2021:

Региональный сезон №1: 18 января — 28 февраля (с перерывом на китайский Новый год);

Мейджор №1: 25 марта — 4 апреля;

Региональный сезон №2: 13 апреля — 23 мая;

Мейджор №2: 2 — 13 июня.

Квалификационная стадия турнира стартует уже 18 января. При этом Valve выберет по четыре команды в каждом регионе, но не будет использовать очки DPC прошлого сезона для приглашений в региональные лиги. Остальные будут пробиваться через квалификации.

На мейджорах примут участие лучшие команды по итогам регионального сезона: по четыре команды из Европы и Китая, по три — из СНГ и Юго-Восточной Азии, а также по две из Северной и Южной Америки.

