Анонсированы все мэйджоры 2021 года по Dota 2 и правила отбора
Компания-разработчик и оператор турниров Valve анонсировала расписание всех основных турниров по Dota 2. Сезон Dota Pro Circuit будет состоять из двух мейджоров и двух региональных турниров, каждый из которых длится шесть недель.
Расписание Dota Pro Circuit 2021:
Региональный сезон №1: 18 января — 28 февраля (с перерывом на китайский Новый год);
Мейджор №1: 25 марта — 4 апреля;
Региональный сезон №2: 13 апреля — 23 мая;
Мейджор №2: 2 — 13 июня.
Квалификационная стадия турнира стартует уже 18 января. При этом Valve выберет по четыре команды в каждом регионе, но не будет использовать очки DPC прошлого сезона для приглашений в региональные лиги. Остальные будут пробиваться через квалификации.
На мейджорах примут участие лучшие команды по итогам регионального сезона: по четыре команды из Европы и Китая, по три — из СНГ и Юго-Восточной Азии, а также по две из Северной и Южной Америки.
Справка
Организаторы региональных лиг:
- Европа: DreamHack;
- СНГ: ESL;
- Китай: Perfect World;
- Юго-Восточная Азия: PGL;
- Северная Америка: BTS;
- Южная Америка: Dota PIT.
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