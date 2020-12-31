Эксперт дала рекомендации работающим во время новогодних праздников
Советы по организации рабочего процесса во время долгих новогодних выходных дала гендиректор Русской кадровой ассоциации Анна Старикова.
«Чтобы повысить работоспособность, можно себя побаловать какими-то мелочами. Если позволяют правила внутреннего распорядка, можно украсить рабочее место чем-то, что говорит о празднике, чтобы поднять себе настроение. Нужен правильный настрой на работу: стоит слушать хорошие новости, обмениваться поздравлениями, благодарностями и хорошими словами со своими близкими», — передает RT слова эксперта.
Она подчеркнула, что в праздничный период важно правильно сформировать свое отношение к работе в выходные. Некоторые профессии своей работой обеспечивают возможность праздновать Новый год другим. Поэтому важно ощутить свою «миссию», уверена Старикова.
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