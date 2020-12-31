Эксперт дала рекомендации работающим во время новогодних праздников

Фото: Максим Платонов (архив)

Советы по организации рабочего процесса во время долгих новогодних выходных дала гендиректор Русской кадровой ассоциации Анна Старикова.

«Чтобы повысить работоспособность, можно себя побаловать какими-то мелочами. Если позволяют правила внутреннего распорядка, можно украсить рабочее место чем-то, что говорит о празднике, чтобы поднять себе настроение. Нужен правильный настрой на работу: стоит слушать хорошие новости, обмениваться поздравлениями, благодарностями и хорошими словами со своими близкими», — передает RT слова эксперта.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Она подчеркнула, что в праздничный период важно правильно сформировать свое отношение к работе в выходные. Некоторые профессии своей работой обеспечивают возможность праздновать Новый год другим. Поэтому важно ощутить свою «миссию», уверена Старикова.