В МЧС предупредили татарстанцев о гололеде и тумане
В новогоднюю ночь в Татарстане ожидается гололед, предупредили в республиканском главке МЧС. Также ночью и утром 1 января возможен туман.
Гололед ожидается преимущественно в западных районах, подчеркивается в сообщении ГУ МЧС по РТ.
Спасатели рекомендуют увеличить на дороге дистанцию между машинами во время тумана. Также водителям стоит избегать резких торможений и следить за исправным состоянием авто.
Пешеходам стоит быть внимательными при переходе дороги и использовать светоотражающие элементы, отмечают в МЧС.
При гололеде стоит отказаться от поездок на дальние расстояния. Ходить спасатели рекомендуют наступая на всю подошву.Общество Татарстан
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