В МЧС предупредили татарстанцев о гололеде и тумане

Фото: Максим Пл

В новогоднюю ночь в Татарстане ожидается гололед, предупредили в республиканском главке МЧС. Также ночью и утром 1 января возможен туман.

Гололед ожидается преимущественно в западных районах, подчеркивается в сообщении ГУ МЧС по РТ.

Фото: МЧС по РТ

Спасатели рекомендуют увеличить на дороге дистанцию между машинами во время тумана. Также водителям стоит избегать резких торможений и следить за исправным состоянием авто.

Пешеходам стоит быть внимательными при переходе дороги и использовать светоотражающие элементы, отмечают в МЧС.

При гололеде стоит отказаться от поездок на дальние расстояния. Ходить спасатели рекомендуют наступая на всю подошву.