Эксперты рассказали о ценах на вещи для новогоднего досуга в Казани

Эксперты сервиса «Авито» узнали, сколько будет стоить организовать досуг в Казани в новогодние каникулы.



Многие казанцы выбирают остаться дома за просмотром кино и сериалов. Для особой атмосферы покупают проекторы, которые в этом году обойдутся в среднем в 7 000 рублей. Также не теряют популярность настольные игры, в Казани в среднем их можно приобрести за 1 100 рублей. Отмечается, что в этом году они на 10% дороже, чем в прошлом.

В целом по России спрос на проекторы и настольные игры вырос на 22% и 67%.

Также казанцы проводят новогодние каникулы с джойстиком в руке. Средняя стоимость приставки в ноябре — 2 690 рублей, а игру для нее можно купить за 800 рублей. Игры для гейминга на компьютере стоят в среднем 172 рубля.

Фото: pxhere.com

Для любителей активного отдыха тоже есть неплохие предложения. В Казани можно купить коньки в среднем за 1 500 рублей, ледянки — за 1 499 рублей, санки — за 1 750 рублей, «ватрушки» — за 1 500 рублей. Отмечается, что в целом подскочил спрос на покупку снаряжения для активного досуга.

Ранее эксперты «Авито» рассказывали о стоимости новогодних украшений.