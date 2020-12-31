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В Ютазинском районе Татарстана проехала новогодняя колонна

13:15, 31.12.2020
В Ютазинском районе Татарстана проехала новогодняя колонна
Фото: скриншот

Ночью 30 декабря по улицам поселка Уруссу в Ютазинском районе Татарстана прошла новогодняя колонна. Об этом сообщается в одном из казанских сообществ в соцсети «Вконтакте».

Украшенные гирляндами автомобили направлялись на центральную елку в Ютазинском районе. На видео видно, как на одном из грузовиков едет дед Мороз — он машет жителям и поздравляет их с Новым годом.

Фото: скриншот

Напомним, в соцсети также опубликовали поздравление с Новым годом от казанских медиков.

Маргарита Головатенко
Общество Татарстан
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