Медики поздравили казанцев с наступающим Новым годом
В одном из казанских сообществ социальной сети «ВКонтакте» опубликовали фотографию казанских медиков в «ковидной» спецодежде. Правда, к форме добавились шапочки Деда Мороза, кокошник Снегурочки и мишура.
«Казанские медики поздравляют всех с наступающим Новым годом», — подписались авторы. Ниже, вероятно, уже администраторы сообщества подписали: «Вот кого можно назвать людьми 2020 года».
Напомним, с Новым годом татарстанцев поздравил президент республики Рустам Минниханов.
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