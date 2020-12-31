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Медики поздравили казанцев с наступающим Новым годом

12:41, 31.12.2020
Медики поздравили казанцев с наступающим Новым годом
Фото: vk.com

В одном из казанских сообществ социальной сети «ВКонтакте» опубликовали фотографию казанских медиков в «ковидной» спецодежде. Правда, к форме добавились шапочки Деда Мороза, кокошник Снегурочки и мишура.

«Казанские медики поздравляют всех с наступающим Новым годом», — подписались авторы. Ниже, вероятно, уже администраторы сообщества подписали: «Вот кого можно назвать людьми 2020 года».

Напомним, с Новым годом татарстанцев поздравил президент республики Рустам Минниханов.

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина Татарстан
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