Татарка из Башкортостана победила в шоу «Голос»

Завершился девятый сезон телевизионного шоу «Голос». В зрительском голосовании победила Яна Габбасова. Она набрала 51,1% голосов зрителей. Вторым стал Олег Аккуратов с 48,9% голосов.

Габбасова — из команды Полины Гагариной. Ей 17 лет, она из города Нефтекамск (Башкортостан). Так ее представляет сайт Первого канала: «В пять лет я сказала родителям, что хочу петь. Танцы, настольный теннис, плавание отошли на второй план. Я очень добрый, сентиментальный человек, мягкий. Мои родители полностью меня поддерживают. На все семейные праздники я всегда еду с гитарой и мы поем наши любимые песни».

Перед голосованием Габбасова исполнила песню Лары Фабиан «Je t’aime».

В интернете указывается, что сама она определяет себя, как «русская татарка». В интернете уже идут споры, кто она по национальности. Не обошлось и без обязательных намеков на то, что уроженке Нефтекамска помогли голоса из Татарстана и Башкорстона — что, впрочем, можно считать примером настоящей дружбы двух республик.

Глава РБ Радий Хабиров уже поздравил победительницу в Инстаграме: «Башкирия снова подтверждает неофициальное звание самого музыкального региона страны — Яна Габбасова из Нефтекамска стала победителем вокального конкурса «Голос»! Совсем недавно мы поздравляли финалистку «Голоса» Рушану Валиеву, высших успехов в музыке добились

наши Земфира и Юрий Шевчук, братья Абдразаковы, а в последние годы ещё и разная хулиганистая молодежь))) Мы рады всем успехам наших земляков. С удовольствием при первой же возможности лично поздравлю и нашу новую звёздочку Яну, которая училась в нефтекамской школе N11 только на 4 и 5, с юных лет была любимицей жителей на всех городских праздниках, а вот теперь сделала нам и себе новогодний подарок — прославилась на всю страну».

Радиф Кашапов