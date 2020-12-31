В моногородах Татарстана снижается количество безработных

В моногородах Татарстана наблюдается снижение численности безработных. Так, в Челнах, по данным на 30 декабря, насчитывается 4 517 зарегистрированных безработных граждан — это меньше на 151 человека, чем на прошлую отчетную дату. Об этом сообщает Минтруда РТ.



Уменьшилось число безработных и в Нижнекамске — сейчас там зарегистрированы 3 054 безработных. Также снизилось количество безработных в следующих городах: в Елабуге, Зеленодольске, Чистополе, Менделеевске и Камских Полянах — на учете в центрах занятости состоят 1 051, 895, 329, 113 и 301 безработный соответственно.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, по состоянию на 30 декабря в Татарстане было зарегистрировано 38 465 нетрудоустроенных граждан.

Маргарита Головатенко