Вице-премьер РФ назвала сроки достройки МСЗ под Казанью

Строительство мусоросжигательного завода (МСЗ) под Казанью, как и строительство других четырех МСЗ в Московской области, завершится в 2023 году. Об этом заявила вице-премьер России Виктория Абрамченко в эфире youtube-канала «Соловьев Live».



По ее словам, предприятия прошли экологическую экспертизу. МСЗ строятся в рамках нацпроекта «Экология».

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Ранее сын казанского мэра Тагир Метшин рассказал о покупке участка в семь соток в поселке Николаевском Зеленодольского района рядом с мусоросжигательным заводом.

Маргарита Головатенко