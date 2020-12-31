Новости общества

09:09 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Вице-премьер РФ назвала сроки достройки МСЗ под Казанью

07:55, 31.12.2020
Вице-премьер РФ назвала сроки достройки МСЗ под Казанью
Фото: realnoevremya.ru

Строительство мусоросжигательного завода (МСЗ) под Казанью, как и строительство других четырех МСЗ в Московской области, завершится в 2023 году. Об этом заявила вице-премьер России Виктория Абрамченко в эфире youtube-канала «Соловьев Live».

По ее словам, предприятия прошли экологическую экспертизу. МСЗ строятся в рамках нацпроекта «Экология».

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Ранее сын казанского мэра Тагир Метшин рассказал о покупке участка в семь соток в поселке Николаевском Зеленодольского района рядом с мусоросжигательным заводом.

Маргарита Головатенко
ОбществоВластьИнфраструктура Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем