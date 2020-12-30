Автомобили Mercedes-Benz стали самыми подорожавшими за год, поднявшись в цене на 25%

Аналитики подсчитали, что за 2020 год все модели российского авторынка подорожали в среднем на 10%. Максимальный скачок показал немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz, чей прайс скакнул сразу на 25%.

Рекорд принадлежит внедорожнику Mercedes-Benz G-класса в версии G 350 d, сообщает сервис «Авто.ру». Цены на «Гелендваген» повышались шесть раз, и к концу года он подорожал в полтора раза, до 11,1 млн рублей.

Фото: bmwblog.com

Второе место заняла модель BMW M2 Competition. Ценник вырос почти на 25%, до 6,1 млн рублей. Тройку лидеров замыкает Jeep Compass, чья самая доступная версия — Longitude — прибавила в цене тоже примерно четверть и стала стоить 2,6 млн рублей.

Больше чем на 10% выросла стоимость Kia Ceed (12,7%), Renault Duster (11,6%), Renault Arkana (10,8%), Kia Sportage (10,3%) и Skoda Kodiaq (10,2%).

Модели Lada за 12 месяцев подорожали в среднем на 5,8%.