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Мэрия Казани выпустила новогоднее видео с праздничными видами города

13:43, 30.12.2020
Мэрия Казани выпустила новогоднее видео с праздничными видами города
Фото: скриншот

В среду мэрия Казани опубликовала ролик, демонстрирующий новогодние виды города. Таким образом исполком решил поздравить с праздником казанцев.

Ролик демонстрирует торжественную иллюминацию под кремлем, на улице Баумана и главную елку, установленную возле центра семьи «Казан».

Накануне администрация Советского района Казани опубликовала видео с самыми яркими моментами появления в городе нового праздничного персонажа по имени Добрый Советский.

Общество Татарстан
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