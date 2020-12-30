Мэрия Казани выпустила новогоднее видео с праздничными видами города
В среду мэрия Казани опубликовала ролик, демонстрирующий новогодние виды города. Таким образом исполком решил поздравить с праздником казанцев.
Ролик демонстрирует торжественную иллюминацию под кремлем, на улице Баумана и главную елку, установленную возле центра семьи «Казан».
Накануне администрация Советского района Казани опубликовала видео с самыми яркими моментами появления в городе нового праздничного персонажа по имени Добрый Советский.Общество Татарстан
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