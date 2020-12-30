В 2022 году Honda прекратит продажу автомобилей в России

Фото: Максим Платонов

Японский автоконцерн Honda в 2022 году прекратит поставки новых автомобилей российским дилерам. Об этом рассказали в ООО «Хонда Мотор Рус».

«Принятое решение продиктовано стратегией развития автомобильного бизнеса Honda Motor, направленной на реструктуризацию операций в условиях продолжающихся изменений в мировой автомобильной промышленности», — цитирует сообщение компании «Интерфакс».

Фото: Роман Хасаев (архив)

На российском рынке Honda намерена продавать мотоциклетную и силовую технику, а также продолжит заниматься послепродажным обслуживанием автомобилей.



Ранее сообщалось, что в этом году россияне купили на 100 тысяч автомобилей меньше — падение рынка составило в среднем 14%.



Ольга Плешкова