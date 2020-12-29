В Дербышках восстановили поврежденную новогоднюю елку — накануне ее разгромили вандалы

В казанском микрорайоне Дербышки восстановили новогоднюю елку, которую повредили вандалы. Накануне ночью группа молодых людей вырвала ветки, разбила игрушки и повредила освещение, в результате пострадали восемь ярусов конструкции.

Их задержали полицейские на месте случившегося. Сейчас специалисты оценивают нанесенный ущерб. А елка вновь приняла праздничный облик, сообщается на сайте мэрии Казани.

Фото: kzn.ru

Жителей города просят бережно относиться к объектам, которые располагаются на территории елочных городков.

Ранее в Бугульме вандал сломал хвост снежной фигуре быка.

Татьяна Леухина