Песков рассказал, что Путин пользуется интернетом

Президент России Владимир Путин смотрит в интернете все, что ему нужно. Но назвать его продвинутым пользователем нельзя. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в эфире RTVI.

— Я бы не сказал, скажем, такой, знаете, пользователь продвинутого уровня — нет, я не думаю, — уточнил он.

Фото: kremlin.ru

Вчера пресс-секретарь президента РФ заявил, что личная жизнь Владимира Путина не окутана тайной, а люди с пониманием относятся к его личному пространству. Всем прекрасно известно, где он живет, работает и что у него есть дочери. «Кто они — да, он предпочитает это не впускать в публичное поле, и причем он сам неоднократно объяснял почему», — уточнил Песков.



Татьяна Леухина