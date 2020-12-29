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Песков рассказал, что Путин пользуется интернетом

19:04, 29.12.2020 1
Песков рассказал, что Путин пользуется интернетом
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин смотрит в интернете все, что ему нужно. Но назвать его продвинутым пользователем нельзя. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в эфире RTVI.

— Я бы не сказал, скажем, такой, знаете, пользователь продвинутого уровня — нет, я не думаю, — уточнил он.

Фото: kremlin.ru

Вчера пресс-секретарь президента РФ заявил, что личная жизнь Владимира Путина не окутана тайной, а люди с пониманием относятся к его личному пространству. Всем прекрасно известно, где он живет, работает и что у него есть дочери. «Кто они — да, он предпочитает это не впускать в публичное поле, и причем он сам неоднократно объяснял почему», — уточнил Песков.

Татьяна Леухина
ОбществоВласть
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 19:40
    Хорошая новость к Новому году. Но жаль,что мы ничего не знаем о руководителе страны,даже о его здоровье.
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