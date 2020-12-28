В Кремле заявили, что нет никаких тайн о личной жизни Путина

Личная жизнь президента России Владимира Путина не окутана тайной, люди с пониманием относятся к его личному пространству. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, всем прекрасно известно, где он живет, работает и что у него есть дочери. «Кто они — да, он предпочитает это не впускать в публичное поле, и причем он сам неоднократно объяснял почему», — уточнил Песков.

Путин достаточно последователен в этой своей позиции, всем гражданам это хорошо известно. Он прокомментировал появление в СМИ ранее различных данных о семье главы государства.

Фото: kremlin.ru

«А что касается вот этих вот таких информационных упражнений, ну они продолжаются все годы и президентства, и премьерства президента Путина», — добавил он.

Путин не планирует менять свою работу и ее стиль, потому что, в его понимании, главное — это выполнение главой государства своих обязанностей и результаты этой работы. Президент рассчитывает на то, что люди с пониманием относятся к личному пространству.

Песков отметил, что когда люди голосуют за президента напрямую на выборах или косвенно на голосованиях, которые могут свидетельствовать об уровне поддержки президента, «то соответственно становится понятно, что люди дают право президенту на такое личное пространство», передает «РИА Новости».

Татьяна Леухина