Хуснуллин: сокращение сроков строительства не скажется на качестве

Фото: Максим Платонов (архив)

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заверил, что сокращение сроков строительства не ухудшит качества работ. Также не повлияет на него и ослабление административных барьеров.

«Я считаю, что на качестве это не скажется. Мы занимаемся задачей, которую нам поставил президент, — максимально снять все ограничения, но при этом не потерять безопасность и качество», — рассказал Хуснуллин в интервью телеканалу «Россия 24».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

По словам чиновника, в этом году правительство приняло более 400 постановлений, направленных на снижение административных барьеров в строительной сфере и ускорение его сроков.

Напомним, что такое поручение дал президент РФ Владимир Путин. Он призвал отказаться от «обветшалых» норм в строительной сфере.