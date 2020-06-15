Путин призвал Хуснуллина отказаться от «обветшалых» норм в строительной сфере

Президент РФ Владимир Путин предложил вице-премьеру РФ Марату Хуснуллину отменить устаревшие нормы в сфере строительства. Глава государства уверен, что это поможет развиваться стройкомпаниям и всей отрасли.

«Марат Шакирзянович, много раз с вами уже обсуждали все эти темы, которые вы сейчас затронули. Конечно, нужно обветшалые, устаревшие всякие нормы, правила, которые мешают развитию отрасли, аккуратненько, без того, чтобы навредить, не дай бог, но нужно многое там поменять. Вы об этом знаете, просто напоминаю вам еще раз», — сказал президент.

Напомним, Хуснуллин доложил об эффективности льготной ипотеки и о решении проблем обманутых дольщиков.