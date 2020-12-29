В Бугульме двое детей, 3 и 12 лет, попали в больницу после отравления газом — прокуратура начала проверку

В Бугульме двое детей, 12 и 3 лет, предположительно, отравились угарным газом. По данному факту прокуратура начала проверку. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

Инцидент произошел сегодня днем в квартире дома по улице Гашека. Детей доставили в больницу в состоянии средней и легкой степени тяжести. На место происшествия выехали представители надзорного ведомства.

Фото: realnoevremya.ru

Прокуратура выяснит обстоятельства случившегося. Сотрудники надзорного ведомства проверят соблюдение требований законодательства об обеспечении безопасного использования и содержания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.

Также прокуратура даст правовую оценку компании в сфере обеспечения технического диагностирования и ремонта газового оборудования, содержания вентиляционных каналов. При обнаружении нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.

На прошлой неделе в Казани трое детей отравились угарным газом. В ДРКБ были госпитализированы девочки 6, 12 и 16 лет. Прокуратура также начала проверку по факту инцидента.

Татьяна Леухина