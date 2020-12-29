Вечером в Казани пробки достигли 9 баллов

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В Казани во вторник вечером, 29 декабря, пробки достигли 9 баллов (по состоянию на 16.30). Об этом свидетельствуют данные «Яндекс.Карт».

Движение затруднено на улицах Тихомирнова, Марселя Салимжанова, Лево-Булачной, Право-Булачной, Амирхана Еники. Также громадные заторы наблюдаются от станции метро «Горки», на улицах Родины, Аделя Кутуя до проспекта Альберта Камалеева.

Пробки образовались на Технической улице, Хади Такташа, Николая Ершова, Академика Арбузова, на проспекте Ямашева, улицах Восстания, Короленко.

Татьяна Леухина