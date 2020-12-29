«Автодор» утвердил выплаты на 11,3 млрд рублей по переносу газопроводов для трассы Москва-Казань

Набсовет госкомпании «Автодор» одобрил сделки на 11,3 млрд рублей по переносу инженерных коммуникаций, переустройству магистральных и распределительных газопроводов в рамках строительства скоростной магистрали М-12 Москва-Казань.

Предварительный размер компенсации работ, которые будет проводить филиал ПАО «ФСК ЕЭС» — МЭС Центра, равен 1,773 млрд рублей, включая НДС.

Работы по переносу газопроводов будет проводить АО «Газстройпром». Предварительная цена договора — 9,543 млрд рублей с учетом НДС. Работы должны будут сделаны до 1 июня 2022 года, передает «Интерфакс».



В сентябре госкомпания «Автодор» заключила контракт на строительство участка платной трассы М-12 на территории Татарстана.



Татьяна Леухина