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В России за последние сутки выявили 27 тысяч случаев заражения коронавирусом

10:54, 29.12.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В России за последние сутки выявили 27 тысяч случаев заражения коронавирусом
Фото: realnoevremya.ru

В России за последние сутки выявили 27 002 новых случая заражения коронавирусом. Всего выявлено 3 105 037 заболевших. Об этом сообщает федеральный оперштаб.

За последние сутки выздоровели 24 874 человека, всего — 2 496 183 человека. За сутки умерли 562 пациента. За весь период — 55 827 человек.

Напомним, вчера в России было выявлено 27 787 случаев заражения COVID-19.

ОбществоМедицина
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