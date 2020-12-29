В России за последние сутки выявили 27 тысяч случаев заражения коронавирусом
В России за последние сутки выявили 27 002 новых случая заражения коронавирусом. Всего выявлено 3 105 037 заболевших. Об этом сообщает федеральный оперштаб.
За последние сутки выздоровели 24 874 человека, всего — 2 496 183 человека. За сутки умерли 562 пациента. За весь период — 55 827 человек.
Напомним, вчера в России было выявлено 27 787 случаев заражения COVID-19.ОбществоМедицина
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым