Новости общества

10:55 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В России за последние сутки выявили 27,7 тысяч новых случаев коронавируса

10:45, 28.12.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В России за последние сутки выявили 27,7 тысяч новых случаев коронавируса
Фото: realnoevremya.ru

В России за последние сутки выявили 27 787 новых случаев заражения коронавирусом. Всего выявлено 3 078 035 заболевших. Об этом сообщает федеральный оперштаб.

За последние сутки выздоровели 20 480 человек, всего — 2 471 309 человек. За сутки умерли 487 пациентов. За весь период — 55 265 человек.

Напомним, вчера в России было выявлено 28 284 случаев заражения COVID-19.

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем