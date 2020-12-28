В России за последние сутки выявили 27,7 тысяч новых случаев коронавируса

В России за последние сутки выявили 27 787 новых случаев заражения коронавирусом. Всего выявлено 3 078 035 заболевших. Об этом сообщает федеральный оперштаб.



За последние сутки выздоровели 20 480 человек, всего — 2 471 309 человек. За сутки умерли 487 пациентов. За весь период — 55 265 человек.

Напомним, вчера в России было выявлено 28 284 случаев заражения COVID-19.

Маргарита Головатенко