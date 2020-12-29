Поддержка «Эссен Продакшн АГ» приносит результаты: волейболистки «Динамо-Ак Барс» стали трижды золотыми

Два года подряд волейболистки клуба «Динамо-Казань», переименованного в 2020 году в «Динамо-Ак Барс», становились обладателем Кубка России по волейболу. Весной этого года, кроме того, команда выиграла Суперкубок России. За этот подарок республике к Новому году спортсменок поблагодарил президент Татарстана Рустам Минниханов. Он вручил отличившимся правительственные награды и благодарности.

26 декабря в казанском Кремле президент Татарстана Рустам Минниханов вручил генеральному директору АО «Эссен Продакшн АГ» и президенту клуба «Динамо-Ак Барс» Леониду Барышеву, главному тренеру клуба Ришату Гилязутдинову и начальнику команды Андрею Лебедеву медали «100 лет образования Татарской Автономной Советской Социалистической Республики». Такие же медали из рук президента получили Евгения Старцева, Ирина Королева, Анна Подкопаева, Саманта Фабрис, Саманта Брисио, Марина Марюхнич, Таисия Коновалова, Ольга Бирюкова, Татьяна Кадочкина, Арина Федоровцева, Елизавета Попова, Анна Котикова.



На прием к президенту в Кремль «Динамо-Ак Барс» приехал трижды «золотым» — победы в чемпионате, Кубке и Суперкубке России. Рустам Нургалиевич поблагодарил волейболисток за «очень красивый и серьезный подарок к Новому году» для всей республики. Он отметил, что 2020-й год получился очень непростым, поэтому нужно особо ценить каждый повод для радости, а такие значимые победы наших спортсменов вдохновляют всех.

Также Минниханов отметил, что пример казанской команды — это большой стимул для молодежи. Благодаря победам профессиональных команд волейбол в Татарстане становится все более популярным. Этим видом спорта в республике занимается уже порядка 38 тысяч человек, и которых более 5 тысяч — учащиеся спортшкол.

Компания «Эссен Продакшн АГ» стала ключевым партнером женского волейбольного клуба «Динамо-Казань» в 2011 году. Это позволило создать мощную школу волейбола, которая воспитывала своих профессионалов, пригласить легионеров высочайшего уровня и подписать многолетний контракт с Екатериной Гамовой. В 2020 году рекламные вложения компании в женский волейбольный спортивный клуб составили 130 млн рублей. Всего за 9 лет сотрудничества на оплату рекламного контракта между ТМ «Махеевъ» спортивным клубом было выделено 1 млрд 310 млн рублей.

Сергей Чернышов, директор клуба «Динамо-Ак Барс»:

«На сегодняшний момент компания «Эссен Продакшн АГ», чей товарный знак «Махеевъ» нанесен на форму наших спортсменок, самый крупный спонсор нашего клуба. Этот логотип начали наносить сразу, и это видно по архивным фото, как только «Эссен Продакшн АГ» стал нашим генеральным рекламным спонсором.

Я помню, как на вопрос «на чьи деньги играете», Екатерина Гамова ответила: «Мы играем на майонезные деньги». Не скажу за всех, но лично мне такой вопрос давно, лет пять-семь уже, не задавали — логотип «Махеевъ» нанесен на самое видное место. Конечно, у нас сейчас есть целый пул спонсоров и партнеров. Но не всех мы наносим на игровую форму. Только самых крупных и значимых. Прежде всего — «Махеевъ».

Как президент клуба «Динамо Ак Барс» Леонид Барышев видит главной задачей создание и поддержание школы женского волейбола, которая позволит команде усиливаться и прирастать новыми легендарными игроками. Он уверен, что в республике есть все возможности для того, чтобы выращивать своих собственных звезд.

Сергей Чернышов:

«У нас в команде из 14 игроков 8 воспитаны на нашей системе подготовки. Мы лучшая команда в России по подготовке собственного резерва. Это признают все и сегодня в Российской суперлиге, и в лиге «А» во втором дивизионе играют более 40 спортсменок, которые начинали свою спортивную карьеру с нашей молодежной команды.

Мы ездим на все детские и юношеские соревнования, выискиваем молодых девчонок, договариваемся с ними, с тренерами, с родителями, со спортшколой, где они учились, с регионами и привозим их сюда. Это тоже большая работа и в то же время большая ответственность. Но мы приняли такое решение 10 лет назад и продолжаем ему следовать.

Я считаю, что этот путь оправдан и принес свои результаты, включая экономические. У нас такой принцип — половина команды должна быть из наших воспитанников».

Компания «Эссен Продакшн АГ» вкладывает средства не только в рекламный контракт профессиональной спортивной команды, но также на благотворительной основе помогает поддерживать десятки видов спорта и в Елабуге. В городе проводятся турниры на призы фонда «Махеевъ», любительские и детские команды получают финансовую поддержку от «Эссен Продакшн АГ». Например, детские футбольные команды «Олимп» и «Старт», хоккейные «Лесные пчелы», «Серебряные волки», «Серебряные волчицы», мини-футбольная команда «Елабуга-ЭССЕН», сборная Елабуги по ачери-биатлону (лыжная гонка со стрельбой из лука).

Также «Эссен Продакшн АГ» спонсирует команду «Елабуга 1000», помогает «Центру детско-юношеского туризма и экскурсий «Юлдаш». Регулярную помощь получает Федерация тхэквондо Татарстана и татарстанская федерация пауэрлифтинга.



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