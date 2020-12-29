В Казани достроили два детских сада на 680 мест

В Казани завершили строительство двух детских садов на 340 мест каждый. Они расположены по улице Серова-Баруди и селе Константиновка (ЖК «Светлая долина»). Об этом сообщает пресс-служба Госстройнадзора Татарстана.



Инспекторы проверили учреждения на соблюдение требований пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологических норм, качество строительно-монтажных работ, а еще монтаж инженерных сетей и благоустройство прилегающей территории.

По словам исполняющего обязанности начальника Инспекции государственного строительного надзора РТ Ильфарта Сафиуллина, здания оборудованы игровыми и спальными комнатами, музыкальными и физкультурными залами, методическими и медицинскими кабинетами, а еще вспомогательными и техническими помещениями. Еще на территориях дошкольных учреждений расположены игровые площадки и теневые навесы.

Фото: pixabay.com

Детсады построили в рамках национального проекта «Демография». Оба детских сада по итогам проверки получили заключение о соответствии о соответствии требованиям проектной документации.

Ранее «Реальное время» сообщало о планах по строительству трех детских садов в Челнах в 2021 году.

Маргарита Головатенко