Полицейские в Татарстане задержали огородника, выращивающего коноплю

Фото: МВД по РТ

В Татарстане полицейские обнаружили на огородном участке жителя Нурлатского района посевы конопли. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по РТ.

На участке мужчины были изъяты 440 кустов конопли с признаками культивирования. В высушенном виде масса вещества составила более двух килограмм. Также в надворных постройках изъято 86,9 грамма марихуаны.

Мужчина объяснил, что выращивал запрещенные растения для себя. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.



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