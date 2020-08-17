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Полицейские в Татарстане задержали огородника, выращивающего коноплю

14:00, 17.08.2020
Полицейские в Татарстане задержали огородника, выращивающего коноплю
Фото: МВД по РТ

В Татарстане полицейские обнаружили на огородном участке жителя Нурлатского района посевы конопли. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по РТ.

На участке мужчины были изъяты 440 кустов конопли с признаками культивирования. В высушенном виде масса вещества составила более двух килограмм. Также в надворных постройках изъято 86,9 грамма марихуаны.

Мужчина объяснил, что выращивал запрещенные растения для себя. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Татарстане задержали грибника с галлюциногенными грибами.

Общество Татарстан
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