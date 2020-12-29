В микрорайонах Елабуги пройдут новогодние представления

Фото: Максим Платонов (архив)

29 и 30 декабря в Елабуге пройдут новогодние представления с концертами, конкурсами и подарками. Об этом сообщает пресс-служба Елабужского района РТ.

29 декабря жителей Елабуги приглашают на представление «Сверкай огнями, елка!». Оно состоится по адресу: ул. Болгар, 4. Начало в 18:00.

30 декабря в четвертом микрорайоне запланировано представление «Новый год у ворот». Гостей ждут у магазина «Березка» в 18:00.

Фото: Максим Платонов (архив)

31 декабря жителей Елабуги ждет праздничное мероприятие «Здравствуй, Новый год!». Гостям обещают выступление артистов, в том числе Лады Дэнс. Начало в 18:00.

В период новогодних каникул жителей Татарстана ждет более 300 мероприятий. В частности, музеи Елабуги подготовили для посетителей новые познавательные экскурсии.



Татьяна Демина