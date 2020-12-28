Следком возбудил дело после нападения на полицейских в Чечне

Следователи в Чечне возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов после нападения боевиков в центре Грозного (ст. 317 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по республике.

Напомним, в Грозном двое террористов с ножами попытались отобрать оружие у сотрудников ППС. В результате происшествия погиб один полицейский, нападавшие были уничтожены. Еще один сотрудник правоохранительных органов пострадал, его состояние стабильное, рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров в своем telegram-канале.



Фото: chr.sledcom.ru

Он заявил, что личности нападавших уже установлены. По данным Кадырова, ими оказались два брата из Ингушетии, Хасан и Хусейн, которые в 2012 году переехали в Чечню, где устроились на работу в одну из пекарен.

Татьяна Леухина