Пробки в Казани достигли 9 баллов

В понедельник вечером в Казани наблюдаются серьезные проблемы с движением. Пробки достигли 9 баллов.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», серьезные заторы образовались на Лево-Булачной улице, Тихомирнова. Как обычно, длинные пробки на улицах Николая Ершова и Достоевского с Аделя Кутуя.

Затруднено движение на улицах Родины, Космонавтов, Баки Урманче и Тихорецкой. Также традиционно пробки образовались на улице Технической, улицах Петра Витера и Максимова, а также на Тэцевской и Беломорской.