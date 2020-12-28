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Пробки в Казани достигли 9 баллов

17:19, 28.12.2020
Пробки в Казани достигли 9 баллов

В понедельник вечером в Казани наблюдаются серьезные проблемы с движением. Пробки достигли 9 баллов.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», серьезные заторы образовались на Лево-Булачной улице, Тихомирнова. Как обычно, длинные пробки на улицах Николая Ершова и Достоевского с Аделя Кутуя.

Затруднено движение на улицах Родины, Космонавтов, Баки Урманче и Тихорецкой. Также традиционно пробки образовались на улице Технической, улицах Петра Витера и Максимова, а также на Тэцевской и Беломорской.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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