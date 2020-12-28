Все российские регионы объявили 31 декабря выходным днем

Северная Осетия последней объявила 31 декабря выходным днем. Таким образом, во все регионах России этот день будет нерабочим.

Ранее аналогичное решение приняли в Краснодарском крае, Чечне и других регионах, пишет «РИА Новости».

Фото: Дмитрий Резнов (архив)

На прошлой неделе президент России Владимир Путин поддержал идею сделать 31 декабря выходным днем по всей России. Он рекомендовал главам регионов сделать этот день нерабочим, поскольку на федеральном уровне эту идею пока нельзя реализовать. В минувшую пятницу министр труда и соцзащиты Антон Котяков сообщил, что 31 декабря в будущем сможет стать официальным выходным.



Татьяна Леухина