В России 31 декабря может стать официальным выходным

В России 31 декабря может стать официальным выходным. Об этом сообщил министр труда и соцзащиты Антон Котяков.

Глава ведомства пояснил, что по поручению президента Владимира Путина будут разработаны поправки в Трудовой кодекс, которые помогут сделать 31 декабря выходным днем.

Фото: realnoevremya.ru

«При этом такое решение по 2021 году уже принято: в соответствии с постановлением правительства 31 декабря 2021 года будет нерабочим праздничным днем», — передает слова Котякова «Интерфакс».



Ранее президент России Владимир Путин поддержал идею сделать 31 декабря выходным днем по всей стране и рекомендовал главам регионов объявить этот день нерабочим.



Ольга Плешкова