Новости общества

20:10 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В России 31 декабря может стать официальным выходным

18:55, 25.12.2020
В России 31 декабря может стать официальным выходным
Фото: kzn.ru

В России 31 декабря может стать официальным выходным. Об этом сообщил министр труда и соцзащиты Антон Котяков.

Глава ведомства пояснил, что по поручению президента Владимира Путина будут разработаны поправки в Трудовой кодекс, которые помогут сделать 31 декабря выходным днем.

Фото: realnoevremya.ru

«При этом такое решение по 2021 году уже принято: в соответствии с постановлением правительства 31 декабря 2021 года будет нерабочим праздничным днем», — передает слова Котякова «Интерфакс».

Ранее президент России Владимир Путин поддержал идею сделать 31 декабря выходным днем по всей стране и рекомендовал главам регионов объявить этот день нерабочим.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем