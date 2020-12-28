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В Татарстане издали книгу об истории развития системы здравоохранения республики

15:26, 28.12.2020
В Татарстане издали книгу об истории развития системы здравоохранения республики
Фото: Инна Серова

Книгу, посвященную истории развития татарстанской системы здравоохранения, презентовал сегодня Минздрав республики.

— В течение 14 месяцев проводилась большая работа по подготовке издания, — сообщил замминистра РТ Ильдар Фатихов, представляя издание «Здравоохранение Татарстана: 100 лет пути».

По его словам, в издании представлены материалы о 144 медицинских и общественных организациях республики. Руководителем проекта выступил министр здравоохранения РТ Марат Садыков.

В настоящее время в министерстве началась подготовка к еще одному изданию по истории татарстанской медицины — о руководителях отрасли и их судьбах.

ОбществоОбразованиеМедицина Татарстан
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