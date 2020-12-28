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«Август-Агро» построит элеваторный комплекс в Татарстане за 1,7 млрд рублей

12:48, 28.12.2020
«Август-Агро» построит элеваторный комплекс в Татарстане за 1,7 млрд рублей
Фото: avgust.com

УК «Август-Агро» готовится к строительству крупного элеваторного комплекса на территории Свияжского межрегионального мультимодального логоцентра в Зеленодольском районе Татарстана за 1,7 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Заявленная мощность единовременного хранения зерна — 140 тыс. тонн. Строительство планируется начать в следующем году. Оно будет проходить тремя очередями в 2021, 2022 и 2023 годах. В 2022 году комплекс сможет принять первые партии зерна, а в 2024 году выйдет на проектную мощность.

Ранее «Реальное время» публиковало материал о том, что «Август-Агро» получил право на строительство крупного зернового элеватора в Свияжске.

Маргарита Головатенко
ЭкономикаФинансыБюджетИнвестицииБизнес Татарстан
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