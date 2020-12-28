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Кабмин Татарстана увеличил субсидии на строительство индустриального парка в ОЭЗ «Алабуга» до 2 млрд рублей

12:14, 28.12.2020
Кабмин Татарстана увеличил субсидии на строительство индустриального парка в ОЭЗ «Алабуга» до 2 млрд рублей
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал постановление правительства республики, увеличивающее субсидии на строительство индустриального парка «Алабуга-2». Их размер поднимается с 0,84 млрд до 2,06 млрд рублей.

Согласно документу, деньги пойдут на строительство третьего, четвертого, пятого и шестого корпусов индустриального парка «Синергия», входящего в ОЭЗ «Алабуга».

Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, в прошлом году власти Татарстана также выделили 2,1 млрд рублей на строительство 3-го и 4-го корпусов парка «Синергия», находящегося на территории ОЭЗ.

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