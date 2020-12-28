Роспотребнадзор по Татарстану: ситуация с COVID-19 остается стабильной, несмотря на рост числа случаев

Замруководителя Управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина заявила, что ситуация с коронавирусом в РТ остается стабильной, несмотря на рост числа новых заболевших.



«С середины октября мы наблюдаем рост заболевших, связанный с сезонным подъемом ОРВИ. И если в октябре мы в среднем регистрировали около 40 случаев ежедневно, в ноябре этот показатель вырос до 67 и в декабре у нас в среднем каждый день регистрируется порядка 100 случаев. Вместе с тем еженедельный темп прироста не меняется, и это как раз говорит о том, что ситуация на сегодняшний день сохраняется стабильной», — сказала она.

В декабре еженедельный прирост составляет 0,8%, он сохраняется с конца ноября.

Напомним, вчера в Татарстане подтвердилось 106 новых случаев COVID-19, это рекордный суточный прирост с начала пандемии. За последние сутки в РТ выявили 105 новых случаев коронавируса. Всего на 28 декабря в Татарстане зарегистрировано 12 995 случаев COVID-19. Первый случай был зарегистрирован 15 марта.