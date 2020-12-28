Казанская полиция проверила городские объекты перед праздниками

На территории Казани в новогодние каникулы запланированы мероприятия на 94 площадках, из них 8 — основных. С 6 на 7 января в 43 церковных храмах пройдут праздничные мероприятия, посвященные Рождеству Христову.

Для обеспечения порядка по время зимних каникул полиция совместно с другими службами проверила разные объекты в городе, в том числе елочные городки, рассказал сегодня во время «делового понедельника» начальник управления МВД по Казани Александр Мищихин.

По его словам, небольшие недостатки обнаружили на двух объектах в детском парке на улице Сыртлановой и в парке по улице Мира, которые сегодня планируется доработать совместными усилиями. Также выявили 14 административных правонарушений в рамках операции по незаконной вырубке хвойных деревьев «Ель».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Еще в рамках всероссийской акции «Дед Мороз» правоохранители посетили более 50 семей, состоящих на профучете в подразделении по делам несовершеннолетних, чтобы вручить им подарки. Эта акция продлится до 15 января.

Ранее сообщалось, что в Казани открылось 65 елочных городков, где гости могут провести новогодние праздники.

