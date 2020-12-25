В Казани открылось 65 елочных городков

В Казани открылось 65 елочных городков, где гости могут провести новогодние праздники. Елочные городки будут работать ежедневно, гостей ждут представления, концерты, спектакли, игры и зимние забавы.

В парке «Сосновая роща» в Московском районе на открытии елочного городка прошла трансляция мультфильма, доброй семейной новогодней истории, на стене Дворца культуры химиков. Для гостей работает каток, есть пункт проката коньков, установлена 20-метровая искусственная ель.

Фото: kzn.ru

В Авиастроительном районе города центральная елка украшает парк «Крылья Советов». На площадке с 20-метровым символом праздника играет ретромузыка.

В Дербышках елка расположилась на Комсомольской площади. В этом году там появились новые аттракционы для детей. В этом году здесь начала работу большая горка с двумя скатами. Тюбинги можно взять напрокат или принести свои. Рядом с горкой работают фуд-траки, в новогодние праздники здесь проведут различные театрализованные представления.

Фото: kzn.ru

В Старо-Татарской слободе установлена 15-метровая елка в сквере по улице Зайни Султана. Вокруг елки расположились шесть домиков, здесь будут проходить ярмарки местных ремесленников. Для гостей установили праздничные фотозоны — с деревянной телегой и подарками, а также с девочкой и собачкой, передает портал исполкома Казани.

Ранее у центра семьи «Казан» открылась центральная городская елка.

Ольга Плешкова