В новогоднюю ночь в Казани общественный транспорт будет работать до 2 часов

Фото: Максим Платонов (архив)

С 31 декабря 2020 года по 10 января 2021 года общественный транспорта Казани будет работать по графику выходного дня. В новогоднюю ночь 64 автобуса, троллейбуса и трамвая по 22 основным маршрутам будут работать до 2.00, сообщается на портале мэрии.

1 января автобусы начнут работать с 7 утра, а метрополитен будет работать с 6 утра до 24 часов.



Ранее в исполкоме города сообщили, какие улицы перекроют в период новогодних праздников и подготовки к ним. «Реальное время» публиковало подробный список.

Напомним, с 31 декабря по 10 января муниципальные парковки в Казани будут работать бесплатно.