Стало известно, какие улицы перекроют к новогодним праздникам в Казани
Власти Казани обозначили улицы, которые перекроют в период новогодних праздников и подготовки к ним. Постановление опубликовано в сборнике документов мэрии Казани.
С полуночи 20 декабря до полуночи 14 января (при необходимости) будут перекрыты:
- улица Сибгата Хакима на участке от пересечения с улицей Декабристов до Абсалямова;
- улица Бондаренко на участке дома Сибгата Хакима, до примыкания к улице Сибгата Хакима;
- улица Шигабутдина Марджани, на участке от пересечения с
улицей Татарстан до пересечения с Фатыха Карима;
Также с полуночи 7 декабря до 15 февраля 2020 года (при необходимости) будет перекрыта улица Зайни Султана, от пересечения с улицей Шигабутдина Марджани до пересечения с Каюма Насыри.
Ранее сообщалось, что в центре Казани до 29 декабря ограничат движение на улице Фукса.
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