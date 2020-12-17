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Стало известно, какие улицы перекроют к новогодним праздникам в Казани

09:59, 17.12.2020
Стало известно, какие улицы перекроют к новогодним праздникам в Казани
Фото: realnoevremya.ru

Власти Казани обозначили улицы, которые перекроют в период новогодних праздников и подготовки к ним. Постановление опубликовано в сборнике документов мэрии Казани.

С полуночи 20 декабря до полуночи 14 января (при необходимости) будут перекрыты:

  • улица Сибгата Хакима на участке от пересечения с улицей Декабристов до Абсалямова;
  • улица Бондаренко на участке дома Сибгата Хакима, до примыкания к улице Сибгата Хакима;
  • улица Шигабутдина Марджани, на участке от пересечения с
    улицей Татарстан до пересечения с Фатыха Карима;

Также с полуночи 7 декабря до 15 февраля 2020 года (при необходимости) будет перекрыта улица Зайни Султана, от пересечения с улицей Шигабутдина Марджани до пересечения с Каюма Насыри.

Ранее сообщалось, что в центре Казани до 29 декабря ограничат движение на улице Фукса.

Ольга Плешкова
ОбществоАвто Татарстан
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