Стало известно, какие улицы перекроют к новогодним праздникам в Казани

Власти Казани обозначили улицы, которые перекроют в период новогодних праздников и подготовки к ним. Постановление опубликовано в сборнике документов мэрии Казани.

С полуночи 20 декабря до полуночи 14 января (при необходимости) будут перекрыты:

улица Сибгата Хакима на участке от пересечения с улицей Декабристов до Абсалямова;

улица Бондаренко на участке дома Сибгата Хакима, до примыкания к улице Сибгата Хакима;

улица Шигабутдина Марджани, на участке от пересечения с

улицей Татарстан до пересечения с Фатыха Карима;

Также с полуночи 7 декабря до 15 февраля 2020 года (при необходимости) будет перекрыта улица Зайни Султана, от пересечения с улицей Шигабутдина Марджани до пересечения с Каюма Насыри.

Ранее сообщалось, что в центре Казани до 29 декабря ограничат движение на улице Фукса.



Ольга Плешкова