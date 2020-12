«Максидом» судится с властям Казани за землю

Как стало известно «Реальному времени», питерский ретейлер «Максидом», который с 2010 года владеет в Казани гипермаркетом формата DIY (от англ. Do It Yourself — сделай сам), судится с властями Казани за землю.

Одноименный оператор торговой сети еще в декабре 2007 года купил у ООО «СКП «Татнефть — Ак Барс» (юрлицо хоккейного клуба «Ак Барс») земельный участок в 74,5 тыс. «квадратов» на улице Даурской в Казани. Уже через месяц, в январе 2008-го, зарегистрировал право собственности.

Фото yandex.ru

Большой земельный надел хозяин сначала «нарезал» на несколько более мелких, а потом часть снова объединил. На данный момент в собственности у «Максидома» на улице Рихарда Зорге два участка: с кадастровым номером, оканчивающимся на 2252, площадью 73,6 тыс. квадратных метров и второй по соседству - с кадастровым номером, оканчивающимся на 788, в 888 «квадратов». Оба относятся к землям населенных пунктов с разрешенным использованием под объекты торговли и общественного питания.



22 апреля прошлого года «Максидом» получил в Управлении архитектуры и градостроительства Казани градостроительный план. Из него он узнал, что еще 24 мая 2018 года исполком Казани отдельным постановлением утвердил проект планировки территории, ограниченной с северо-запада улицей Даурской, с северо-востока — Аделя Кутуя, с юго-запада — улицей Рихарда Зорге, с юго-востока — Родины. Площадь проекта составила 61 га.

Фото rosreestr.ru

И в нем в пределах участков «Максидома» (кадастровые номера оканчиваются на 2252 и 788) предусмотрено размещение детсада на 65 мест и общеобразовательной школы на 1 224 места и установлены красные линии. Их основное назначение — разграничение территорий общего и частного пользования. Эти линии ни много ни мало означали, что «Максидом» теперь не может по своему усмотрению застраивать эту землю.

Суд расценил этот случай как резервирование земель для муниципальных нужд. Земельный кодекс предполагает, что участки для этих целей могут изыматься в исключительных случаях. Впрочем, перечень их довольно длинный, но ни детсадов, ни школ в этом списке нет. Одним словом, законных оснований для резервирования и изъятия земли у «Максидома» для муниципальных нужд нет.



Подробнее читайте в материале «Реального времени».

Любовь Шебалова