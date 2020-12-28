В Набережных Челнах более 50 медработников сделали прививку от коронавируса

Фото: Ринат Назметдинов

В Набережных Челнах прививку от коронавируса сделали уже 50 медработников. Об этом рассказал начальник управления здравоохранения Александр Николаев в ходе пресс-конференции в пятницу.

Они продолжают работать после получения препарата. «Конечно же, ведется наблюдение, ведется и самоконтроль. Существуют стандартные опросники, дневники самонаблюдения, которые должны заполняться», — передает его слова пресс-служба мэрии Челнов.

Фото: kzn.ru

Николаев также напомнил, что в больницах города — в городской больнице №5, БСМП, в горбольнице №2- работают аппараты компьютерной томографии. В инфекционной больнице строительные и пуско-наладочные работы КТ завершены. Сейчас идет процесс получения разрешительных документов, обучение персонала.

В пятницу замминистра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков сообщал, что в Татарстане прививку от коронавируса сделали 700 человек.



Татьяна Леухина