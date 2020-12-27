Татарстан получит 1,1 млрд рублей в течение трех лет на развитие дорожной сети

Фото: Максим Платонов

Правительство РФ выделит Татарстану по 370 млн рублей в 2020-ом, 2021-ом и 2022 годах на развитие дорожной сети. Всего кабмин направит в российские регионы в ближайшие три года более 172,3 млрд рублей на ремонт, реконструкцию и строительство автомобильных дорог. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Средства, направленные из бюджета РФ, помогут регионам создать современную и качественную дорожную инфраструктуру, а также внедрить интеллектуальные транспортные системы. Они позволяют автоматизировать процессы управления трафиком и помогают снизить количество ДТП на дорогах, сообщает пресс-служба кабмина РФ.

Работа ведётся в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».