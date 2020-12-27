В Минпросвещения России рассказали о ситуации с зарплатами учителей

Зарплаты учителей в регионах России удалось привести к средней региональной зарплате. Об этом «Российской газете» рассказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

По его словам, вопрос оплаты труда учителей находится у ведомства на повышенном контроле. Сейчас в Минпросвещения разрабатывают проекты, которые установят единые требования к зарплатам учителей.

«Цель нашей работы — каждый педагог должен знать не только уровень своего дохода, но и из чего он состоит, какие у него надбавки, и все это, повторюсь, должно быть максимально прозрачно», — заявил Кравцов.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Он также напомнил, что с 1 марта 2021 в десяти пилотных регионах появятся новые должности — советники директоров по воспитательной работе. Им ежемесячно будут доплачивать 15 тыс. рублей.

Напомним, что 17 декабря президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции рассказал, почему зарплата школьного учителя равна зарплате уборщицы.



Татьяна Демина