Путин прокомментировал зарплаты учителей школ

Президент России Владимир Путин в ходе онлайн-конференции прокомментировал, почему зарплата школьного учителя равна зарплате уборщицы.



«Произошло это в связи с чем — мы приняли решение, что МРОТ не может быть меньше прожиточного минимума. И произошло то, о чем вы пишите. И уборщица не может получать меньше, ее зарплату приподняли. Но надо было приподнимать и уровень заработной платы и для других категорий. Этого сделано не было и из-за бюджетных ограничений. Но это надо было сделать», — заявил глава государства.



«Реальное время» транслирует самые важные моменты большой пресс-конференции Владимира Путина.

