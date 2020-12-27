В униклинике КФУ рассказали, как провести новогодние праздники с пользой для здоровья

Фото: Максим Платонов

В новогодние каникулы необходимо соблюдать режим дня, гулять, заниматься спортом и питаться четыре раза в день. Такие рекомендации дала заведующая отделением профилактики Университетской клиники КФУ Лилия Мингазутдинова.

«Плотно позавтракайте, нормально пообедайте и скромно поужинайте, в промежутках перекусите фруктами, а перед сном — кисломолочный напиток», — цитирует Мингазутдинову медиапортал КФУ.

Врач напомнила о необходимости пить воду из расчета 30 мл на 1 кг веса. По ее словам, в праздники этот объем можно увеличить на 20-30%. Также она призвала отказаться от перееданий и заменить соль на специи.



Фото: Максим Платонов

По словам эксперта, гулять зимой на улице стоит не больше четырех часов в день независимо от возраста. Предпочтение стоит отдавать активному досугу: мини-походам, катаниям на лыжах и т.д.

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Татьяна Демина