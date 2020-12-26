Врач назвал самую вредную для здоровья привычку

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал сидение дома самой вредной привычкой для здоровья. Об этом пишет «РИА Новости».

— Самое вредное для здоровья души и тела — это сидеть дома. Надо гулять летом, весной, осенью и, конечно, зимой, потому что зимой — самое лучшее время.

Фото: Ринат Назметдинов

При этом нужно серьезно отнестись к выбору одежды для зимней прогулки, чтобы не причинить вреда организму. Так, при активной прогулке или катании на лыжах не нужно слишком тепло одеваться. Обычно достаточно всего двух слоев одежды: термобелья и куртки, штанов и шапки.

Если переусердствовать, то организму станет жарко, начнется потоотделение, и человек, расстегнувший слишком теплую куртку или развязавший шарф, рискует переохладиться и заболеть. Одевать детей необходимо по такому же принципу. Также Мясников рекомендовал носить солнцезащитные очки даже зимой.

Ранее специалист Роспотребнадзора посоветовал соблюдать меры профилактики против коронавируса в местах большого скопления людей на улице во время праздничных гуляний.

Татьяна Леухина