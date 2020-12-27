В Нижнекамске объединят два автобусных маршрута

В Нижнекамске с 1 января 2021 года объединят два автобусных маршрута — №47 и 59. Это связано с поступавшими в отдел общественного транспорта и перевозок города обращениями нижнекамцев.

Фото: e-nkama.ru

Затронутые ранее участки останутся в новом маршруте. Усугубления ситуации не ожидается, передает пресс-служба Нижнекамского района слова начальника отдела общественного транспорта и перевозок Ленара Зарипова.

Фото: e-nkama.ru

В начале декабря в Нижнекамске по маршрутам №5, 5а и 56 начали курсировать девять новых низкопольных автобусов МАЗ. Запуск новых автобусов должен снизить время ожидания транспорта на 18—20 минут.



Татьяна Леухина