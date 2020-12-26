В РПЦ оценили идею русификации богослужебных текстов

Церковь не готова к переводу текстов с церковнославянского языка на русский. Возможно лишь частичное переложение некоторых молитв, считает глава отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион.

Ранее патриарх Кирилл заявил о необходимости «разумной русификации» текстов некоторых церковных таинств и обрядов. Это связано с тем, что далеко не все верующие понимают тексты молитв для различных таинств. Он предложил создать рабочую группу по этому вопросу.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

— Частичная русификация возможна, особенно если речь идет о таинствах. Например, когда человек, вообще не знающий славянского языка, приступает к таинству крещения, приводит «РИА Новости» слова Илариона.



Он отметил, что проблема непонимания прихожанами славянских текстов существует. Но при этом большинство верующих отрицательно относятся к идее полного перевода богослужения на русский язык. РПЦ, считает священнослужитель, еще не готова к этому.

В конце октября предатель Синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) заявил, что после трагических событий во Франции правильным будет ввести запрет на публикацию оскорбляющих чувства верующих карикатур во всем мире.



Татьяна Леухина