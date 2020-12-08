Транспортная полиция начала проверку после драки в самолете Занзибар — Казань

В Казани сотрудники транспортной полиции проводят проверку по факту драки на борту самолета, следовавшего в столицу Татарстана из Занзибара.



3 декабря в дежурную часть линейного отдела полиции в казанском аэропорту поступило телефонное сообщение от диспетчера авиапредприятия о том, что на стоянке самолета, прибывшего из Занзибара, нужно присутствие полиции.

По прибытии правоохранители установили, что примерно за два часа до посадки в аэропорту Казани между 37-летним и 26-летними пассажирами из-за неодетых масок возник конфликт. В дальнейшем ссора была улажены, мужчины отказались от взаимных претензий друг к другу.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

По факту отсутствия средств индивидуальной защиты (маски) на обоих полицейские составили административные протоколы по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения). Заявлений или актов от членов экипажа не поступало.

4 декабря из УМВД России по г. Казани в Казанское ЛУ МВД России на транспорте поступило сообщение о том, что 26-летний гражданин обратился в травмпункт за медицинской помощью и пояснил, что 3 декабря в самолете сообщением Занзибар — Дар Эс Салам — Казань неизвестный мужчина нанес ему телесные повреждения. По данным СМИ, у пострадавшего диагностировали ссадину левой височной области, ушибы на лице.



В Казанском ЛУ МВД России на транспорте по факту нанесения побоев проводится проверка, сообщает пресс-служба ведомства.

Татьяна Леухина